ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб Росія передала станцію Україні

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю долучився до закликів створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Борреля.

"Запорізька АЕС не повинна використовуватися в жодній військовій операції. Підтримую заклик до демілітаризації її території, починаючи з повного виведення російських сил, і закликаю МАГАТЕ здійснити візит до неї", – зазначив він.

Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер закликав до негайного припинення військових дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Водночас Росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони навколо АЕС.

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.