ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб Росія передала станцію Україні
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю долучився до закликів створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Борреля.
"Запорізька АЕС не повинна використовуватися в жодній військовій операції. Підтримую заклик до демілітаризації її території, починаючи з повного виведення російських сил, і закликаю МАГАТЕ здійснити візит до неї", – зазначив він.
Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер закликав до негайного припинення військових дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.
Водночас Росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони навколо АЕС.
Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.