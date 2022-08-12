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ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и требует, чтобы Россия передала станцию ​​Украине

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 21:22

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу присоединился к призывам создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Борреля.

"Запорожская АЭС не должна использоваться ни в одной военной операции. Поддерживаю призыв к демилитаризации ее территории, начиная с полного вывода российских сил, и призываю МАГАТЭ совершить визит в нее", – отметил он.

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Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику Украины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

В то же время Россия отвергла призывы ООН о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС.

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Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

Темы: ЗАЭСЕСдемилитаризацияРосcия
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