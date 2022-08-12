Зеленський хоче сформувати держполітику з виховання патріотів

Президент Володимир Зеленський виступає за формування єдиної державної політики з виховання патріотичних громадян, які готові захищати Україну.

Джерело: сайт президента

Деталі: У День молоді Зеленський зустрівся з представниками молодіжної спільноти України та міжнародних молодіжних організацій.

Повідомляється, що День молоді вперше відзначається в Україні в Міжнародний день молоді 12 серпня.

На зустрічі з президентом були присутні представники творчої молоді, молоді науковці, військові та спортсмени. В онлайн-режимі до зустрічі долучилися представники низки громадських організацій.

Президент підтримав заклик звернути увагу на молодь з української діаспори. "Багато молодих людей за кордоном зараз запитують, чим вони можуть допомогти. Вони мають знати, до кого звертатися", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що питання забезпечення молодих людей доступним житлом залишається вкрай актуальним.

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Фельдшер групи спеціальних дій морської охорони Держприкордонслужби Вікторія Ткач наголосила на важливості формування в суспільстві поваги до військовослужбовців і військової справи. Вона запропонувала створити спеціальні рекрутингові центри, які допоможуть молодій людині зрозуміти, що армія – це честь захищати свою країну.

Зеленський зазначив, що підтримує ідею щодо мережі рекрутингових центрів і готовий вислухати конкретні пропозиції. Водночас він висловив думку, що виховання громадян, готових захищати свою країну, залежить не тільки від цього. За його словами, важливу роль відіграє довіра до Збройних Сил, правоохоронних органів та інших служб, а це залежить як від реальних конкретних справ, так і від відповідного інформаційного поля.

Він також виступив за формування єдиної державної політики з виховання патріотичних громадян, які готові захищати Україну.

Наприкінці зустрічі Зеленський вручив державні нагороди дев’ятьом її учасникам.

Раніше у п’ятницю президент із дружиною також взяли участь у церемонії відзначення учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни" в Маріїнському палаці в Києві.

Учасники акції – юні українці, які здійснили подвиг рятівника в час повномасштабного російського вторгнення.