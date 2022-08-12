Зеленский хочет сформировать госполитику по воспитанию патриотов

Президент Владимир Зеленский выступает за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, готовых защищать Украину.

Источник: сайт президента

Детали: В День молодежи Зеленский встретился с представителями молодежного сообщества Украины и международных молодежных организаций.

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День молодежи впервые отмечается в Украине в Международный день молодежи 12 августа.

На встрече с президентом присутствовали представители творческой молодежи, молодые ученые, военные и спортсмены. В онлайн-режиме к встрече присоединились представители ряда общественных организаций.

Президент поддержал призыв обратить внимание на молодежь из украинской диаспоры. "Многие молодые люди за границей сейчас спрашивают, чем они могут помочь. Они должны знать, к кому обращаться", – сказал Зеленский.

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Он также подчеркнул, что вопрос обеспечения молодых людей доступным жильем остается очень актуальным.

Фельдшер группы специальных действий морской охраны Госпогранслужбы Виктория Ткач отметила важность формирования в обществе уважения к военнослужащим и военному делу. Она предложила создать специальные рекрутинговые центры, которые помогут молодому человеку понять, что армия – это честь защищать свою страну.

Зеленский отметил, что поддерживает идею о сети рекрутинговых центров и готов выслушать конкретные предложения. В то же время, он выразил мнение, что воспитание граждан, готовых защищать свою страну, зависит не только от этого. По его словам, важную роль играет доверие к Вооруженным Силам, правоохранительным органам и другим службам, а это зависит как от реальных конкретных дел, так и от соответствующего информационного поля.

Он также выступил за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, готовых защищать Украину.

В конце встречи Зеленский вручил государственные награды девяти ее участникам.

Ранее в пятницу президент с супругой также приняли участие в церемонии награждения участников акции "Дети-спасатели – герои войны" в Мариинском дворце в Киеве.

Участники акции – юные украинцы, совершившие подвиг спасителя во время полномасштабного российского вторжения.