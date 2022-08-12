У Бучанському районі виявили тіло чоловіка, розстріляного росіянами

У лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району.

Джерело: Бучанська міська рада

Деталі: Піший патруль третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади у лісі ближе до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка виявив тіло людини.

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За попередніми даними, тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу, 15.11.1964 р. Н, – мешканцю Києва, якого розстріляли росіяни під час окупації Київської області.

Його доньку військові РФ викрали і вивезли на територію Білорусі 28.02.2022 року.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство.