У Бучанському районі виявили тіло чоловіка, розстріляного росіянами
П'ятниця, 12 серпня 2022, 21:43
У лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району.
Джерело: Бучанська міська рада
Деталі: Піший патруль третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади у лісі ближе до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка виявив тіло людини.
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За попередніми даними, тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу, 15.11.1964 р. Н, – мешканцю Києва, якого розстріляли росіяни під час окупації Київської області.
Його доньку військові РФ викрали і вивезли на територію Білорусі 28.02.2022 року.
За фактом виявлення тіла розпочато слідство.
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