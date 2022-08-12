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В Бучанском районе обнаружили тело мужчины, расстрелянного россиянами

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 21:43

В лесу у дороги Блиставица – Здвижевка в Киевской области обнаружили тело киевлянина, расстрелянного российскими военными во время оккупации Бучанского района.

Источник: Бучанский городской совет

Детали: Пеший патруль третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины в лесу ближе к обочине дороги Блиставица-Здвижевка обнаружил тело человека.

По предварительным данным, тело принадлежит Кончаковскому Олегу Владимировичу, 15.11.1964 г. р., – жителю Киева, расстрелянному россиянами во время оккупации Киевской области.

Его дочь военные РФ похитили и вывезли на территорию Беларуси 28.02.2022 года.

По факту обнаружения тела начато следствие.

 

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Темы: Киевская областьвойнаоккупацияубийство
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