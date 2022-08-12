У США скоєно замах на письменника Рушді, якого погрожував убити Іран

Письменник Салман Рушді, якому Іран погрожував смертю через його твори, отримав ножове поранення у шию на сцені під час лекції в штаті Нью-Йорк.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними поліції, Рушді був доставлений гелікоптером до лікарні.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хоукул повідомила, що письменник живий та отримує необхідну допомогу.

75-річний письменник індійського походження мав виступити на сцені в Інституті Чатокуа із доповіддю про свободу творчості перед сотнями глядачів, коли на нього напав чоловік. Поліція затримала нападника.

Рушді, який народився в мусульманській кашмірській сім'ї у Бомбеї, до переїзду до Сполученого Королівства зіткнувся з погрозами смерті за свій четвертий роман "Сатанинські вірші", який, за словами деяких мусульман, містив богохульські уривки. Після публікації 1988 року роман було заборонено в багатьох країнах із численним мусульманським населенням.

Через рік аятола Рухолла Хомейні, тодішній верховний лідер Ірану, проголосив фетву, або релігійний указ, що закликає мусульман убити письменника і всіх, хто причетний до його публікації, за богохульство.

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Хітоші Ігарасі, японський перекладач роману, був убитий у 1991 році. 1998 року іранський уряд заявив, що більше не підтримуватиме фетву, а Рушді останніми роками жив відносно відкрито.

Іранські організації, деякі з яких пов'язані з урядом, зібрали нагороду в мільйони доларів за вбивство Рушді. А наступник Хомейні на посаді верховного лідера аятола Алі Хаменеї ще 2017 року заявив, що фетва залишається в силі.

Рушді став громадянином США у 2016 році й живе у Нью-Йорку.