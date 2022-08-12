В США совершено покушение на писателя Рушди, которого угрожал убить Иран

Писатель Салман Рушди, которому Иран угрожал смертью из-за его произведений, получил ножевое ранение в шею на сцене во время лекции в штате Нью-Йорк.

Источник: Reuters

Детали: По данным полиции, Рушди был доставлен вертолетом в больницу.

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, что писатель жив и получает необходимую помощь.

75-летний писатель индийского происхождения должен был выступить на сцене в Институте Чатокуа с докладом о свободе творчества перед сотнями зрителей, когда на него напал мужчина. Полиция задержала нападавшего.

Рушди, который родился в мусульманской кашмирской семье в Бомбее, до переезда в Соединенное Королевство столкнулся с угрозами смерти за свой четвертый роман "Сатанинские стихи", который, по словам некоторых мусульман, содержал богохульные отрывки. После публикации в 1988 году роман был запрещен во многих странах с большим мусульманским населением.

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Год спустя аятолла Рухолла Хомейни, тогдашний верховный лидер Ирана, провозгласил фетву, или религиозный указ, призывающий мусульман убить писателя и всех, кто причастен к его публикации, за богохульство.

Хитоши Игараси, японский переводчик романа, был убит в 1991 году. В 1998 году иранское правительство заявило, что больше не будет поддерживать фетву, а Рушди в последние годы жил относительно открыто.

Иранские организации, некоторые из которых связаны с правительством, собрали награду в миллионы долларов за убийство Рушди. А преемник Хомейни на посту верховного лидера аятолла Али Хаменеи еще в 2017 году заявил, что фетва остается в силе.

Рушди стал гражданином США в 2016 году и живет в Нью-Йорке.