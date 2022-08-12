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Расследование ФБР может обернуться для Трампа заключением – Politico

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 23:43
Дональд Трамп, GC Images/Getty Images

Федеральное бюро расследований проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа по поводу нарушения закона о шпионаже и других правонарушений, что угрожает ему штрафом или заключением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, в распоряжении которого оказался ордер на обыск имения Трампа.

Согласно ему, федеральные правоохранительные органы подозревают Трампа в изъятии или разрушении документов, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

"Осуждение по этим статьям может обернуться тюрьмой или штрафом", - отмечает Politico и добавляет, что ордер свидетельствует о "чрезвычайной угрозе национальной безопасности, которую, по мнению федерального расследования, составляют утерянные документы".

Представитель Трампа Тейлор Будович заявил, что действия ФБР были "не просто беспрецедентными, но и ненужными – а теперь они распространяют ложь и намеки, чтобы исключить тот факт, что власть ополчилась против своего главного политического оппонента".

Напомним, агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома. Как ранее сообщили СМИ, во время обысков у бывшего президента было обнаружено 11 пакетов конфиденциальных документов.

Трамп утверждает, что уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.

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Темы: СШАТрамп
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