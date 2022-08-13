Доба на Сумщині: Було 200 прильотів від росіян, обійшлося без постраждалих

За добу росіяни 11 разів гатили по Сумщині, було майже 200 прильотів.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Під обстріли потрапили території Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад.



Юнаківська громада: був мінометний обстріл − 15 прильотів, 17 прильотів з реактивних систем залпового вогню.



Хотінська громада: артобстріл − 10 прильотів, 1 авіаційний удар, 10 прильотів з реактивних систем залпового вогню. Згоріло поле пшениці.



Миколаївська сільська громада: 1 авіаційний удар, два обстріли з реактивних систем залпового вогню - понад 60 прильотів.



Есманська громада: мінометний обстріл − 4 прильоти, артобстріл (ймовірно САУ) − 37 прильотів. Згодом громаду ще раз обстріляли з мінометів − 4 прильоти. Пошкоджено щонайменше 2 домогосподарства, паркан та господарські будівлі.



Шалигинська громада: артобстріл (ймовірно САУ) − 4 прильоти, 30 прильотів з реактивної артилерії.