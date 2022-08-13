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Доба на Сумщині: Було 200 прильотів від росіян, обійшлося без постраждалих

Анастасія КалатурСубота, 13 серпня 2022, 00:38
Доба на Сумщині: Було 200 прильотів від росіян, обійшлося без постраждалих
ФОТО: GETTY

За добу росіяни 11 разів гатили по Сумщині,  було майже 200 прильотів.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Під обстріли потрапили території Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад.

Юнаківська громада: був мінометний обстріл − 15 прильотів, 17 прильотів з реактивних систем залпового вогню.

Хотінська громада: артобстріл − 10 прильотів, 1 авіаційний удар, 10 прильотів   з реактивних систем залпового вогню. Згоріло поле пшениці.

Миколаївська сільська громада: 1 авіаційний удар, два обстріли з реактивних систем залпового вогню - понад 60 прильотів.

Есманська громада: мінометний обстріл − 4 прильоти, артобстріл (ймовірно САУ) − 37 прильотів.  Згодом   громаду ще раз обстріляли з мінометів − 4 прильоти. Пошкоджено щонайменше 2 домогосподарства, паркан та господарські будівлі.

Шалигинська громада:   артобстріл (ймовірно САУ) − 4 прильоти, 30 прильотів   з реактивної артилерії.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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