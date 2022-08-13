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Сутки на Сумщине: Было 200 прилетов от россиян, обошлось без пострадавших

Анастасия КалатурСуббота, 13 августа 2022, 00:38
Сутки на Сумщине: Было 200 прилетов от россиян, обошлось без пострадавших
ФОТО: GETTY

За сутки россияне 11 раз били по Сумщине, было почти 200 прилетов.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Под обстрелы попали территории Юнаковской, Хотинской, Николаевской, Эсманской, Шалыгинской громад.

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Юнаковская громада: был минометный обстрел – 15 прилетов, 17 прилетов из реактивных систем залпового огня.

Хотинская громада: артобстрел – 10 прилетов, 1 авиационный удар, 10 прилетов из реактивных систем залпового огня. Сгорело поле пшеницы.

Николаевская громада: 1 авиационный удар, два обстрела из реактивных систем залпового огня - более 60 прилетов.

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Эсманская громада: минометный обстрел – 4 прилета, артобстрел (вероятно САУ) – 37 прилетов. Вскоре громаду еще раз обстреляли из минометов – 4 прилета. Повреждены по меньшей мере 2 домохозяйства, забор и хозяйственные здания.

Шалыгинская громада: артобстрел (вероятно САУ) – 4 прилета, 30 прилетов из реактивной артиллерии.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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