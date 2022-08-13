ЗСУ вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці

ЗСУ поцілили в автомобільний міст дамби Нової Каховки, він більше не функціонує.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням".

Деталі: Зазначається, що наша авіація завдала 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Знищені 46 росіян, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.