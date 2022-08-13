ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке

ВСУ попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки, он больше не функционирует.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению".

Детали: Отмечается, что наша авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Уничтожены 46 россиян, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.

Окончательные потери врага – доразведываются.