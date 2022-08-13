ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке
Суббота, 13 августа 2022, 01:34
ВСУ попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки, он больше не функционирует.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению".
Детали: Отмечается, что наша авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
Уничтожены 46 россиян, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.
Окончательные потери врага – доразведываются.