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ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке

Анастасия КалатурСуббота, 13 августа 2022, 01:34
ФОТО: uk.wikipedia.org

ВСУ попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки, он больше не функционирует.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению".

Детали: Отмечается, что наша авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Уничтожены 46 россиян, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.

Окончательные потери врага – доразведываются.

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Темы: войнаХерсонская областьРосcия
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ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке

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