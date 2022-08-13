Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава британської розвідки не очікує зрушень на півдні України найближчими місяцями

Субота, 13 серпня 2022, 03:17
Глава британської розвідки не очікує зрушень на півдні України найближчими місяцями
ФОТО: MONCH.COM

Ані Україна, ані Росія не вдадуться до рішучих військових дій цього року.

Джерело: голова військової розвідки Британії Джим Гокенгалл в BBC

Деталі: Водночас Гокенгалл зазначив, що "будуть контратаки та контрнаступи". Наразі Росії доводиться передислокувати частину своїх військ зі сходу на південь, де росіяни зазнають значного тиску з боку ЗСУ  на Херсонщині. За словами Гокенгалла, неможливо очікувати рішучих зрушень на півдні в найближчі місяці.

Реклама:

Гокенгалл каже, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими". За словами Гокенгалла, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Зазначається, що Гокенгалл уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї. На його думку, це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка поля бою.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Останні новини
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
Усі новини...
Реклама: