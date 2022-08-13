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Ні Україна, ні РФ цьогоріч не вдадуться до рішучих дій — глава військової розвідки Британії

Субота, 13 серпня 2022, 03:17
ФОТО: MONCH.COM

Ані Україна, ані Росія не вдадуться до рішучих військових дій цього року.

Джерело: голова військової розвідки Британії Джим Гокенгалл в BBC

Деталі: Водночас Гокенгалл зазначив, що  "будуть контратаки та контрнаступи". Наразі Росії доводиться    передислокувати частину своїх військ зі сходу на південь, де росіяни зазнають значного тиску з боку ЗСУ  на Херсонщині. За словами Гокенгалла, неможливо очікувати рішучих зрушень на півдні в найближчі місяці.

Гокенгалл каже, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими". За словами Гокенгалла, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Зазначається, що Гокенгалл уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї. На його думку, це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка поля бою.

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