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Глава британской разведки не ожидает сдвигов на юге Украины в ближайшие месяцы

Суббота, 13 августа 2022, 03:17
Глава британской разведки не ожидает сдвигов на юге Украины в ближайшие месяцы
ФОТО: MONCH.COM

Ни Украина, ни Россия не прибегнут к решительным военным действиям в этом году.

Источник: глава военной разведки Британии Джим Хокенхалл в BBC

Детали: В то же время Хокенхалл отметил, что "будут контратаки и контрнаступления". Сейчас России приходится передислоцировать часть своих войск с востока на юг, где россияне испытывают значительное давление со стороны ВСУ на Херсонщине. По словам Хокенхалла, невозможно ожидать решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы.

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Хокенхалл говорит, что в начале полномасштабного вторжения сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания, как и неудачи российских вооруженных сил, чье командование, управление и тыловое обеспечение были "плохими". По словам Хокенхалла, между политическим и военным классом России отсутствует доверие. Он удивлен тем, что Москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.

Хокенхалл внимательно следит за возможным применением Россией ядерного оружия. По его мнению, это маловероятно, но вероятность использования может измениться, если изменится динамика поля боя.

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