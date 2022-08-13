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Мелітополь: Росіяни розмістили військову базу в лікарні — мер

Анастасія КалатурСубота, 13 серпня 2022, 04:15
ФОТО: GETTY

Росіяни розмістили військову базу на території лікарні у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телебачення, Hromadske

Пряма мова: "Розмістили чергову військову базу на території лікарні в місті Мелітополі, де ховаються за спинами наших цивільних мешканців. Це в них стандартна практика, коли так використовують наших людей".

Знати більше: "Люди просто хочуть жити": про реалії окупованого Мелітополя очима випускниці

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Теми: МелітопольвійнаРосія
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