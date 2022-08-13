Мелитополь: Россияне разместили военную базу в больнице — мэр
Суббота, 13 августа 2022, 04:15
Россияне разместили военную базу на территории больницы в центре временно оккупированного Мелитополя.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телевидения, Hromadske
Прямая речь: "Разместили очередную военную базу на территории больницы в городе Мелитополе, где прячутся за спинами наших гражданских жителей. Это у них стандартная практика, когда так используются наши люди".
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