Мелитополь: Россияне разместили военную базу в больнице — мэр

Россияне разместили военную базу на территории больницы в центре временно оккупированного Мелитополя.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телевидения, Hromadske

Прямая речь: "Разместили очередную военную базу на территории больницы в городе Мелитополе, где прячутся за спинами наших гражданских жителей. Это у них стандартная практика, когда так используются наши люди".

Знать больше: "Люди просто хотят жить": о реалиях оккупированного Мелитополя глазами выпускницы