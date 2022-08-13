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Мелитополь: Россияне разместили военную базу в больнице — мэр

Анастасия КалатурСуббота, 13 августа 2022, 04:15
ФОТО: GETTY

Россияне разместили военную базу на территории больницы в центре временно оккупированного Мелитополя.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телевидения, Hromadske

Прямая речь: "Разместили очередную военную базу на территории больницы в городе Мелитополе, где прячутся за спинами наших гражданских жителей. Это у них стандартная практика, когда так используются наши люди".

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Темы: МелитопольвойнаРосcия
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