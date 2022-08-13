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В ООН призначили координатора в центрі "зернової" ініціативи

Анастасія КалатурСубота, 13 серпня 2022, 04:45
фото: getty

Суданець Амір Махмуд Абдула став координатором від ООН Організації з Чорноморської ініціативи щодо перевезення зерна.

Джерело: ООН

Деталі: Зазначається, що Амір Махмуд Абдула призначений генсеком ООН Антоніу Гуттерешем і замінить на цій посаді Фредеріка Кенні зі США.

Раніше Амір Махмуд Абдула був заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми.

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Нагадуємо: 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

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Теми: ООНзерно
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