В ООН назначили координатора в центре "зерновой" инициативы
Суббота, 13 августа 2022, 04:45
Суданец Амир Махмуд Абдула стал координатором от ООН Организации по Черноморской инициативе по перевозке зерна.
Источник: ООН
Детали: Отмечается, что Амир Махмуд Абдула назначен генсеком ООН Антониу Гуттерешем и заменит на этом посту Фредерика Кенни из США.
Ранее Амир Махмуд Абдула был заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы.
Читайте также: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вне его
Напоминаем: 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.