В ООН назначили координатора в центре "зерновой" инициативы

Суданец Амир Махмуд Абдула стал координатором от ООН Организации по Черноморской инициативе по перевозке зерна.

Источник: ООН

Детали: Отмечается, что Амир Махмуд Абдула назначен генсеком ООН Антониу Гуттерешем и заменит на этом посту Фредерика Кенни из США.

Ранее Амир Махмуд Абдула был заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы.

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Напоминаем: 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.