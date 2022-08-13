Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ООН назначили координатора в центре "зерновой" инициативы

Анастасия КалатурСуббота, 13 августа 2022, 04:45
В ООН назначили координатора в центре зерновой инициативы
фото: getty

Суданец Амир Махмуд Абдула стал координатором от ООН Организации по Черноморской инициативе по перевозке зерна.

Источник: ООН

Детали: Отмечается, что Амир Махмуд Абдула назначен генсеком ООН Антониу Гуттерешем и заменит на этом посту Фредерика Кенни из США.

Реклама:

Ранее Амир Махмуд Абдула был заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы.

Читайте также: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вне его

Напоминаем: 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ООНзерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: