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Росіяни обстріляли Харків і область: троє поранених, дитина у важкому стані

Анастасія Калатур, Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 12:00
Росіяни обстріляли Харків і область: троє поранених, дитина у важкому стані
ФОТО: t.me/ihor_terekhov

Росіяни вночі накрили вогнем Харків, постраждалих немає, в області поранені троє людей, серед них дитина у важкому стані.

Джерело: мер Ігор Терехов, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Під обстріл потрапили центр, Немишлянський та Слобідський район.

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Постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів.

Терехов нагадав, що росіяни б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, оскільки там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти.

За словами Синєгубова, росіяни били, за попередніми даними, ракетами С-300. 

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У Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці.

Також протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати 3 цивільних. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському – жінка 84 років та 13-річний хлопець. Дитина у важкому стані.

Теми: ХарківвійнаРосія
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