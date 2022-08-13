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Россияне обстреляли Харьков и область: трое раненых, ребенок в тяжелом состоянии

Анастасия Калатур, Ирина БалачукСуббота, 13 августа 2022, 12:00
Россияне обстреляли Харьков и область: трое раненых, ребенок в тяжелом состоянии
ФОТО: t.me/ihor_terekhov

Россияне ночью накрыли огнем Харьков, пострадавших нет, в области ранены три человека, среди них ребенок в тяжелом состоянии.

Источник: мэр Игорь Терехов, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: Под обстрел попали центр, Немышлянский и Слободской район.

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Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечено несколько троллейбусов.

Терехов напомнил, что россияне бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, поскольку там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что отдаленно напоминало бы военные объекты.

По словам Синегубова, россияне били, по предварительным данным, ракетами С-300.

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В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте.

Также в течение суток враг обстреливал Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 3 гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском – женщина 84 лет и 13-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии.

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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