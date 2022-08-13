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Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках

Анастасія КалатурСубота, 13 серпня 2022, 07:00
ФОТО: GETTY

ЗСУ відкинули окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зокрема на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Артилерія і танки ворога вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Авіаудари фіксувалися неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара.

На Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак - Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. Окупанти стріляли  із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка і Новобахмутівка. Авіація вдарила біля Мар’їнки. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках у напрямку Сторожове – Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад. Противник обстрілював позиції із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка, Дрожнянка, та Новоданилівка. Завдав авіаудару в районі Новосілки.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий Ставок – Лозове, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаударів біля Осокорівки та Андріївки.  Продовжував ведення розвідки БпЛА і стріляв із танків та артилерії в районах Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії території біля Сеньківки і Грем’яча Чернігівської області та Басівки і Кіндратівки Сумської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку противник стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку були обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація діяла біля Залимана.

На Краматорському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки. Наступальними та штурмовими діями вороги намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають.

В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування. Є загроза  завдання ракетних ударів по Україні.

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Теми: Генштабвійна
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