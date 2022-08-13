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Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление на нескольких направлениях

Анастасия КалатурСуббота, 13 августа 2022, 07:00
ФОТО: GETTY

ВСУ отбросили оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В частности, на Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел. Артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. Оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Авиация ударила возле Марьинки. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях в направлении Сторожево – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад. Противник обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков  в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Дрожнянка и Новоданиловка. Нанес авиаудар в районе Новоселки.

На Южнобужском направлении враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудары возле Осокоровки и Андреевки. Продолжал разведку БпЛА и стрелял из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

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На Харьковском направлении противник стрелял  из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Руськие Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов, Мосьпаново и Мосьпаново. Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

На Славянском направлении были обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки. Наступательными и штурмовыми действиями враги пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спирное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования. Есть угроза нанесения ракетных ударов по Украине.

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Темы: Генштабвойна
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