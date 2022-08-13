Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление на нескольких направлениях

Анастасия КалатурСуббота, 13 августа 2022, 07:00
Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление на нескольких направлениях
ФОТО: GETTY

ВСУ отбросили оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В частности, на Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел. Артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара.

Реклама:

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. Оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Авиация ударила возле Марьинки. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях в направлении Сторожево – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад. Противник обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков  в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Дрожнянка и Новоданиловка. Нанес авиаудар в районе Новоселки.

На Южнобужском направлении враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудары возле Осокоровки и Андреевки. Продолжал разведку БпЛА и стрелял из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Харьковском направлении противник стрелял  из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Руськие Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов, Мосьпаново и Мосьпаново. Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

На Славянском направлении были обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки. Наступательными и штурмовыми действиями враги пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спирное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования. Есть угроза нанесения ракетных ударов по Украине.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: