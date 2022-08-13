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Дніпропетровщина: Росіяни випустили 30 снарядів по житлових кварталах Нікополя

Анастасія КалатурСубота, 13 серпня 2022, 07:47
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Уночі росіяни гатили з "Градів" по Нікополю, випустивши по житлових кварталах 30 реактивних снарядів, попередньо, минулося без постраждалих.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Як зазначається, у Нікополі понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.  Виведено з ладу газогін та лінію електропередач.

Також ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

У інших районах області наразі спокійно.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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