Дніпропетровщина: Росіяни випустили 30 снарядів по житлових кварталах Нікополя
Субота, 13 серпня 2022, 07:47
Уночі росіяни гатили з "Градів" по Нікополю, випустивши по житлових кварталах 30 реактивних снарядів, попередньо, минулося без постраждалих.
Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко
Деталі: Як зазначається, у Нікополі понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Виведено з ладу газогін та лінію електропередач.
Також ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
У інших районах області наразі спокійно.
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