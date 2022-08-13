Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по жилых кварталах Никополя
Суббота, 13 августа 2022, 07:47
Ночью россияне били из "Градов" по Никополю, выпустив по жилым кварталам 30 реактивных снарядов, предварительно, обошлось без пострадавших.
Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко
Детали: Как отмечается, в Никополе изуродованы 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач.
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Также враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В других районах области пока спокойно.
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