Окупанти атакують Бахмут, тривали бої біля Білогорівки і НПЗ – Гайдай

Російські військові атакують Бахмут з боку Попасної, тривали бої поблизу Білогорівки та Лисичанського НПЗ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай Сергій у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ворог випалює землю на в’їздах у Луганську область, бо не може подолати ці декілька кілометрів. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу.

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12 серпня вони спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмута".

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Близько десяти разів загарбники кидалися у розвідку, втім українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога, який просувався за цими напрямками.

Упродовж доби поблизу 9 населених пунктів росіяни наносили авіаудари.

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фото з telegram Гайдая

Лише за минулу ніч випустили три ракети, чотири рази застосовували реактивну та ствольну артилерію, двічі – міномети. Двічі захисники відбили танкові наступи ворога.

За словами Гайдая, у захоплених містах ворог вдається до нових методів мобілізації – в обмін на харчі у літніх людей збирає інформацію про чоловіків.

Загарбники під час обходів багатоповерхівок втираються в довіру до літніх людей, пропонують їм невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.

Після цього росіяни залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.

Гайдай зазначив, що більшість із тих, хто займається примусовим призовом, ходять по містах виключно у балаклавах, щоб їх не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони полюють.