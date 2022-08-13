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Оккупанты атакуют Бахмут, продолжались бои возле Белогоровки и НПЗ – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 13 августа 2022, 08:27
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Российские военные атакуют Бахмут со стороны Попасной, продолжались бои вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Гайдай Сергей в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу.

12 августа они попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но разведка боем завершилась очередным отступлением. Пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута". 

 
фото из telegram Гайдая 

Детали: Около десяти раз захватчики бросались в разведку, но украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага, который продвигался по этим направлениям.

За сутки вблизи 9 населенных пунктов россияне наносили авиаудары.

Только за прошлую ночь выпустили три ракеты, четырежды применяли реактивную и ствольную артиллерию, дважды – минометы. Дважды защитники отбили танковые наступления врага. 

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фото из telegram Гайдая 

По словам Гайдая, в захваченных городах враг прибегает к новым методам мобилизации – в обмен на продовольствие у пожилых людей собирает информацию о мужчинах.

Захватчики во время обходов многоэтажек втираются в доверие к пожилым людям, предлагают им небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

После этого россияне оставляют на дежурство у закрытых подъездов военных, которые ожидают, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой. Д

Гайдай отметил, что большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, ходят по городам исключительно в балаклавах, чтобы их не узнали соседи и знакомые, на которых они охотятся.

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Темы: Луганская областьвойна
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