Росіяни вбили 5 мешканців Донеччини за добу і поранили 35

Лише за минулу добу російські військові убили 5 мирних мешканців Донеччини, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії від рук окупантів в області загинули 728 цивільних.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краматорську, 1 у Бахмуті, 1 Кураховому та 1 у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення".

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Деталі: Загалом з 24 лютого, окупанти поранили 1 880 мешканців Донецької області.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.