Россияне убили 5 жителей Донетчины за сутки и ранили 35
Суббота, 13 августа 2022, 08:57
Только за минувшие сутки российские военные убили 5 мирных жителей Донецкой области, всего с начала полномасштабного вторжения России от рук оккупантов в области погибли 728 гражданских.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Кураховом и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения".
Детали: Всего с 24 февраля, оккупанты ранили 1 880 жителей Донецкой области.
По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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