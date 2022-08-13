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Россияне убили 5 жителей Донетчины за сутки и ранили 35

Ирина БалачукСуббота, 13 августа 2022, 08:57
Россияне убили 5 жителей Донетчины за сутки и ранили 35
Инфографика из Telegram Кириленко

Только за минувшие сутки российские военные убили 5 мирных жителей Донецкой области, всего с начала полномасштабного вторжения России от рук оккупантов в области погибли 728 гражданских.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Кураховом и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения".

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Детали: Всего с 24 февраля, оккупанты ранили 1 880 жителей Донецкой области.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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