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Москва попередила США: оголошення РФ "спонсором тероризму" буде "точкою неповернення"

Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 09:31
Фото pixabay.com

Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії "країною-спонсором тероризму" стане "точкою неповернення", і що РФ у такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або навіть розірвати їх.

Джерело: РБК з посиланням на інтерв'ю директора департаменту Північної Америки російського МЗС Олександра Дарчієва виданню ТАСС

Пряма мова Дарчієва: "Якщо вона (ініціатива визнати РФ спонсором тероризму – ред.) буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішими супутніми збитками для двосторонніх дипвідносин".

Деталі: Наразі відносини між країнами він охарактеризував як "турбулентні", зазначивши, що західні держави на чолі зі США "розтоптали міжнародне право та абсолютні табу у дипломатичній практиці".

Зараз до списку спонсорів тероризму в США включені чотири країни – Іран, КНДР, Куба та Сирія.

РБК зазначає, що потрапляння до цього переліку означає суворі обмеження на взаємодії з цією державою, заборону експорту оборонних товарів, контроль за експортом продукції подвійного призначення, фінансові та інші обмеження. Крім того, передбачаються санкції проти інших держав, які зберігають торговельні відносини із спонсором тероризму.

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Теми: РосіяСШАтероризм
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