Москва предупредила США: объявление РФ "спонсором терроризма" будет "точкой невозврата"

Москва предупредила Вашингтон, что признание России "страной-спонсором терроризма" станет "точкой невозврата", и что РФ в таком случае может понизить уровень дипломатических отношений с США или даже разорвать их.

Источник: РБК со ссылкой на интервью директора департамента Северной Америки российского МИДа Александра Дарчиева изданию ТАСС



Прямая речь Дарчиева: "Если она (инициатива признать РФ спонсором терроризма – ред.) будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений".

Детали: Нынешние отношения между странами он охарактеризовал как "турбулентные", отметив, что западные государства во главе с США "растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике".



Сейчас в список спонсоров терроризма в США включены четыре страны – Иран, КНДР, Куба и Сирия.

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РБК отмечает, что попадание в этот перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

Предыстория:

В конце июля сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию "страной-спонсором терроризма".