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Захисники вже знищили 43 400 окупантів і 1 856 танків

Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 09:47
Захисники вже знищили 43 400 окупантів і 1 856 танків
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 200 окупантів, 7 ворожих танків, 7 ББМ та 3 артилерійських системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали: 

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  • особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 856 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7) од,
  • артилерійських систем – 978 (+3) од,
  • РСЗВ – 261 (+0) од,
  • засобів ППО – 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од,
  • крилатих ракет – 187 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 91 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.  

Теми: РосіявійнаГенштаб
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