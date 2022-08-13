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Защитники уже уничтожили 43 400 оккупантов и 1 856 танков

Ирина БалачукСуббота, 13 августа 2022, 09:47
Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около 200 оккупантов, 7 вражеских танков, 7 ББМ и 3 артиллерийских системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 856 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 978 (+3) ед,
  • РСЗО – 261 (+0) ед,
  • средств ПВО – 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 187 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15) ед,
  • специальной техники – 91 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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