Защитники уже уничтожили 43 400 оккупантов и 1 856 танков
Суббота, 13 августа 2022, 09:47
Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около 200 оккупантов, 7 вражеских танков, 7 ББМ и 3 артиллерийских системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 856 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 978 (+3) ед,
- РСЗО – 261 (+0) ед,
- средств ПВО – 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1) ед,
- крылатых ракет – 187 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15) ед,
- специальной техники – 91 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.