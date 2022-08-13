Защитники уже уничтожили 43 400 оккупантов и 1 856 танков

Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около 200 оккупантов, 7 вражеских танков, 7 ББМ и 3 артиллерийских системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:

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личного состава – около 43 400 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 856 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7) ед,

артиллерийских систем – 978 (+3) ед,

РСЗО – 261 (+0) ед,

средств ПВО – 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1) ед,

крылатых ракет – 187 (+2) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15) ед,

специальной техники – 91 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.