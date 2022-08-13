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Британська розвідка розповіла, від чого залежатиме витривалість росіян на Херсонщині

"Європейська правда"Субота, 13 серпня 2022, 09:53
Британська розвідка розповіла, від чого залежатиме витривалість росіян на Херсонщині
Російські окупанти. Фото з Telegram Міноборони РФ

Британська розвідка вважає, що з огляду на обмежений ланцюг поставок, розмір запасів, які створила російська армія, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначається, що два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території на західному березі Дніпра в Херсонській області, зараз, ймовірно, не використовуються для цілей значного військового постачання.

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10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки.

Розвідка відзначає, що останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно пошкодженим.

В Міноборони Британії також нагадують, що минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном.

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"З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових. Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовою вразливістю. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи", – йдеться в огляді.

"Зважаючи на обмежений ланцюжок поставок, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості сил", ­– заявляють у британській розвідці.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині.

Теми: Росіявійнарозвідка
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