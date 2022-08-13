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Британская разведка рассказала, от чего будет зависеть выносливость россиян в Херсонской области

"Европейская правда"Суббота, 13 августа 2022, 09:53
Российские оккупанты. Фото с Telegram Минобороны РФ

Британская разведка считает, что, учитывая ограниченную цепь поставок, размер запасов, созданных российской армией, будет ключевым для ее выносливости на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Отмечается, что два основных автомобильных моста, ведущих к оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, сейчас, вероятно, не используются для целей значительной военной поставки.

10 августа 2022 г. украинские высокоточные удары, вероятно, привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники.

Разведка отмечает, что в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, который, вероятно, остается структурно поврежденным.

В Минобороны Британии также напоминают, что на прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном.

"С конца июля 2022 года Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения военных. Даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся ключевой уязвимостью. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских войск на западном берегу почти наверняка зависит только от двух понтонных пунктов переправы", – говорится в обзоре.

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"Ввиду ограниченной цепочки поставок, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, будет ключевым фактором выносливости сил", – заявляют в британской разведке.

Напомним, по данным британской разведки, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение в Донецкой области.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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