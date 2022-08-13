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Займалися пропагандою: з Естонії вислали співробітників російських "Известий"

"Європейська правда"Субота, 13 серпня 2022, 11:45
Скриншот з сайту iz.ru

Естонія видворила двох співробітників російського видання "Известия" через використання ними туристичних шенгенських віз для прикриття пропагандистської діяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

"Наші кореспондент Ксенія Солдатова та оператор Дмитро Тімофєєв їхали поїздом з Нарви до Таллінна. У вагоні до них підійшли поліцейські, зняли їх із поїзда та доставили до відділення поліції", – заявило російське видання ввечері 12 серпня.

"Наразі журналісти чекають на представника міграційної служби. У чому саме їх звинувачують – невідомо", – йшлося у вчорашньому повідомленні.

"Известия" стверджували, що затримані співробітники відвідували країну як туристи, але не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії. Вони збиралися підготувати матеріали про обмеження видачі віз громадянам Росії та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника.

Пізніше видання повідомило, що у журналістів відібрали мобільні телефони, тому зв'язатися з ними неможливо. У суботу, 13 серпня, вранці "Известия" повідомили, що їхні співробітники повернулися до Росії.

За словами керівника прикордонного бюро Ідаської префектури Урмаса Елмі, двоє громадян Росії, 30-річна жінка та 40-річний чоловік, в'їхали до Естонії через нарвський прикордонний пункт у п'ятницю близько полудня. Вони пред'явили на кордоні шенгенські візи, видані Італією та Фінляндією, і заявили, що перебувають у туристичній поїздці.

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"Після цього чоловік і жінка вирушили до нарвського танка та почали вести там пропагандистську роботу. Коли вони потім сіли в поїзд Нарва-Таллінн і поїхали у бік Таллінна, у Йихві до поїзда зайшов поліцейський патруль і відвіз чоловіка та жінку до відділення поліції для перевірки", – сказав Елмі.

Глава прикордонного бюро наголосив, що не можна працювати під час поїздок з туристичними цілями, це порушення візового режиму: "Тому Департамент поліції і прикордонної охорони анулює їхні візи, їм видано заборону на в'їзд до Естонії, і вони були вислані до Росії".

Повідомляється, що пропагандистам заборонений в'їзд до Естонії строком на три роки.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Детальніше про останні події в Естонії читайте у статті Символ окупації: як Естонія завершує декомунізацію у найбільш проросійському місті країни.

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Теми: ЕстоніяРосіяпропагандаЗМІ
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