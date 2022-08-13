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Занимались пропагандой: из Эстонии выслали сотрудников российских "Известий"

"Европейская правда"Суббота, 13 августа 2022, 11:45
Скриншот из сайта iz.ru

Эстония выдворила двух сотрудников российского издания "Известия" из-за использования ими туристических шенгенских виз для прикрытия пропагандистской деятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

"Наши корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали на поезде из Нарвы в Таллинн. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли их с поезда и доставили в отделение полиции", – заявило российское издание вечером 12 августа.

"Пока журналисты ждут представителя миграционной службы. В чем именно их обвиняют – неизвестно", – говорилось во вчерашнем сообщении.

"Известия" утверждали, что задержанные сотрудники посещали страну как туристы, но не смогли проигнорировать последние события, происходившие в Эстонии. Они собирались подготовить материалы об ограничении выдачи виз гражданам России и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Позже издание сообщило, что у журналистов отобрали мобильные телефоны, поэтому связаться с ними невозможно. В субботу, 13 августа, утром "Известия" сообщили, что их сотрудники вернулись в Россию.

По словам руководителя пограничного бюро Идашской префектуры Урмаса Элми, два гражданина России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через нарвский пограничный пункт в пятницу около полудня. Они предъявили на границе шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке.

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"После этого мужчина и женщина отправились в нарвский танк и начали вести там пропагандистскую работу. Когда они затем сели в поезд Нарва-Таллин и уехали в сторону Таллинна, в Йихве в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции для проверки", – сказал Элми.

Глава пограничного бюро подчеркнул, что нельзя работать во время поездок с туристическими целями, это нарушение визового режима: "Поэтому Департамент полиции и пограничной охраны аннулирует их визы, им выдано запрет на въезд в Эстонию, и они были высланы в Россию".

Сообщает, что пропагандистам запрещен въезд в Эстонию сроком три года.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Подробнее о последних событиях в Эстонии читайте в статье Символ оккупации: как Эстония завершает декоммунизацию в самом пророссийском городе страны.

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Темы: ЭстонияРосcияпропагандаСМИ
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