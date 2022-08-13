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Затримали жительку Києва: передавала ФСБ дані про ЗСУ

Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 13:02
Фото прокуратури

Правоохоронці затримали жительку Києва, яка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових – жінці повідомили про підозру.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Мешканці столиці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)".

Деталі: Повідомляється, що підозрювана здійснювала фото- та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних сил України на території Києва та Київської області, і передавала дані співробітнику ФСБ РФ.

А ворог отриману інформацію використовував для нанесення ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

Жінку затримали під час зйомки військової частини.

Під час обшуків у неї виявили і вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

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Наразі до суду скероване клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теми: КиїввійнаФСБ
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