Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержали жительницу Киева: передавала ФСБ данные о ВСУ

Ирина БалачукСуббота, 13 августа 2022, 13:02
Задержали жительницу Киева: передавала ФСБ данные о ВСУ
Фото прокуратуры

Правоохранители задержали жительницу Киева, сдававшую сотруднику ФСБ РФ места дислокации украинских военных – женщине сообщили о подозрении.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "Жительнице столицы сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)".

Реклама:

Детали: Сообщается, что подозреваемая осуществляла фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения Вооруженных сил Украины на территории Киева и Киевской области, и передавала данные сотруднику ФСБ РФ.

Враг же полученную информацию использовал для нанесения ракетных и авиационных ударов по этим объектам.

Женщину задержали во время съемки воинской части.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе обысков у нее обнаружили и изъяли компьютерную технику и средства связи.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: КиеввойнаФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Киев
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: