Задержали жительницу Киева: передавала ФСБ данные о ВСУ

Правоохранители задержали жительницу Киева, сдававшую сотруднику ФСБ РФ места дислокации украинских военных – женщине сообщили о подозрении.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "Жительнице столицы сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)".

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Детали: Сообщается, что подозреваемая осуществляла фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения Вооруженных сил Украины на территории Киева и Киевской области, и передавала данные сотруднику ФСБ РФ.

Враг же полученную информацию использовал для нанесения ракетных и авиационных ударов по этим объектам.

Женщину задержали во время съемки воинской части.

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В ходе обысков у нее обнаружили и изъяли компьютерную технику и средства связи.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.