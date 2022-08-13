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За перетин лінії зіткнення на Запоріжжі "заробляли" хабарів на 2 млн щодня

Роман ПетренкоСубота, 13 серпня 2022, 13:47
усі фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень. Правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: За даними ДБР, окремі "ділки" Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів і посередника-громадянина України організували схему з вимагання та отримання хабарів від осіб, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення.

Вони створювали штучні перешкоди – затягували час або свідомо допускали помилки під час оформлення документів.

В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані.

Тому злочинці вимагали плату "за безперешкодне проходження "фільтраційних" заходів" та виїзд поза загальною чергою на тимчасово окуповані території.

Посередника 13 серпня викрили на гарячому та затримали під час одержання хабаря на $1400 від перевізника.

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Також працівники ДБР провели понад 20 обшуків у Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. Вилучено: чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі.

 

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Теми: ЗапоріжжяДБРОфіс генпрокурорахабар
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