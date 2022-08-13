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За перетин лінії зіткнення на Запоріжжі "заробляли" хабарів на 2 млн щодня

Роман ПетренкоСубота, 13 серпня 2022, 13:47
За перетин лінії зіткнення на Запоріжжі заробляли хабарів на 2 млн щодня
усі фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень. Правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: За даними ДБР, окремі "ділки" Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів і посередника-громадянина України організували схему з вимагання та отримання хабарів від осіб, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення.

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Вони створювали штучні перешкоди – затягували час або свідомо допускали помилки під час оформлення документів.

В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані.

Тому злочинці вимагали плату "за безперешкодне проходження "фільтраційних" заходів" та виїзд поза загальною чергою на тимчасово окуповані території.

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Посередника 13 серпня викрили на гарячому та затримали під час одержання хабаря на $1400 від перевізника.

Також працівники ДБР провели понад 20 обшуків у Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. Вилучено: чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі.

 

Теми: ЗапоріжжяДБРОфіс генпрокурорахабар
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