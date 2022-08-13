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За пересечение линии столкновения в Запорожье "зарабатывали" взяток на 2 млн ежедневно

Роман ПетренкоСуббота, 13 августа 2022, 13:47
все фото гбр

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье, ежедневная незаконная прибыль которой составляла 2 миллиона гривен. Правоохранители потребовали от украинцев деньги за пересечение линии разграничения.

Источник: ГБР, ОГП

Детали: По данным ДБР, отдельные "дельцы" Запорожской ОВГА, городского совета, а также правоохранительных органов и посредника-гражданина Украины организовали схему по вымогательству и получению взяток от лиц, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Они создавали искусственные препятствия – затягивали время или сознательно допускали ошибки при оформлении документов.

В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель, или вообще - лицу отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны неточные данные.

Поэтому преступники требовали плату "за беспрепятственное прохождение "фильтрационных" мер" и выезд вне общей очереди на временно оккупированные территории.

Посредника 13 августа разоблачили с поличным и задержали во время получения взятки на $1400 от перевозчика.

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Также работники ДБР провели более 20 обысков в Запорожском ОВГА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. Изъяты: черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи.

 

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Темы: ЗапорожьеГБРОфис генпрокуроравзятка
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