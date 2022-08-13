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Кулеба вказав, куди звертатись росіянам, засмученим можливою забороною подорожей в ЄС

"Європейська правда"Субота, 13 серпня 2022, 14:56
кулеба, фото: fb

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни, яких засмучує перспектива заборони туристичних подорожей в Європу, можуть скаржитися в Кремль і до своїх співгромадян, які підтримують війну.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Росіяни, засмучені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направляти свої скарги Кремлю та понад 70% своїх земляків, які підтримують війну. Ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим кільком росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога" - написав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський у п’ятницю запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Москви.

Раніше він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

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В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

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Теми: Кулеба ДмитроРосія
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