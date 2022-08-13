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Кулеба указал, куда обращаться россиянам, огорченным возможным запретом путешествий в Европу

"Европейская правда"Суббота, 13 августа 2022, 14:56
Кулеба указал, куда обращаться россиянам, огорченным возможным запретом путешествий в Европу
кулеба, фото: fb

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне, недовольные перспективой запрета туристических путешествий в Европу, могут жаловаться в Кремль и к своим согражданам, поддерживающим войну.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Россияне, огорченные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направлять свои жалобы Кремлю и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну. Никто не предлагает запретить въезд тем нескольким россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарная помощь", - написал Кулеба.

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Напомним, министр иностранных дел Чехии (ныне председательствующая в Совете ЕС) Ян Липавский в пятницу предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против Москвы.

Ранее он поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, который предложили некоторые страны ЕС.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

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Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов, и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcия
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