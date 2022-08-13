Хмельничанин торгував гуманітаркою – його затримали

Тут і далі фото прокуратури

Правоохоронці викрили мешканця Хмельницького, який продавав військову амуніцію, машини та інші речі першої необхідності, завезені в Україну як гуманітарну допомогу.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "На незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку викрито місцевого мешканця (ч. 3 ст. 201-2 ККУ).

Хмельничанин, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії завозив військову амуніцію, інші речі першої необхідності та транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт – продав".

Деталі: Чоловіка затримали 12 серпня під час продажу двох авто за 3600 доларів. Також він отримав завдаток для придбання партії авто.

Раніше правоохоронці задокументували, як фігурант продав бронежилети нібито 5-го класу. Але під час експертного дослідження з’ясувалося, що заявлений клас не відповідає технічним вимогам.

Під час обшуків у чоловіка вилучили автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Правоохоронці працюють над встановленням та притягненням до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до цієї "схеми".