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Хмельничанин торгував гуманітаркою – його затримали

Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 15:13
Хмельничанин торгував гуманітаркою – його затримали
Тут і далі фото прокуратури

Правоохоронці викрили мешканця Хмельницького, який продавав військову амуніцію, машини та інші речі першої необхідності, завезені в Україну як гуманітарну допомогу.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "На незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку викрито місцевого мешканця (ч. 3 ст. 201-2 ККУ).

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Хмельничанин, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії завозив військову амуніцію, інші речі першої необхідності та транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт – продав". 

 

Деталі: Чоловіка затримали 12 серпня під час продажу двох авто за 3600 доларів. Також він отримав завдаток для придбання партії авто. 

 

Раніше правоохоронці задокументували, як фігурант продав бронежилети нібито 5-го класу. Але під час експертного дослідження з’ясувалося, що заявлений клас не відповідає технічним вимогам.

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Під час обшуків у чоловіка вилучили автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. 

 

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Правоохоронці працюють над встановленням та притягненням до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до цієї "схеми".

Теми: Хмельницькийгуманітаркапрокуратуравійна
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