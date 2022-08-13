Житель Хмельницкого торговал гуманитаркой – его задержали

Правоохранители разоблачили жителя Хмельницкого, который продавал военную амуницию, машины и другие вещи первой необходимости, завезенные в Украину как гуманитарную помощь.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "На незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли разоблачен местный житель (ч. 3 ст. 201-2 УКУ).

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Житель Хмельницкого, занимающийся международными грузовыми перевозками, под видом гуманитарной помощи для нужд армии завозил военную амуницию, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевой растаможкой, но вместо отправки на фронт – продал".

Детали: Мужчину задержали 12 августа во время продажи двух автомобилей за 3600 долларов. Также он получил задаток на покупку партии авто.

Ранее правоохранители задокументировали, как фигурант продал бронежилеты якобы 5-го класса. Но в ходе экспертного исследования выяснилось, что заявленный класс не отвечает техническим требованиям.

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Во время обысков у мужчины изъяли автомобили, комплектующие к транспортным средствам, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, бытовую химию и средства гигиены.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Правоохранители работают над установлением и привлечением к ответственности других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.