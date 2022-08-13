Війна має закінчитися поверненням Криму і покаранням її ініціаторів – Подоляк

Війна, яку Росія у 2014 році розпочала в Україні має закінчитися звільненням Криму і притягненням до відповідальності усіх ініціаторів так званої "спецоперації".

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу РФ від 21 лютого".

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Росія розпочала війну проти 🇺🇦 та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022

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