Війна має закінчитися поверненням Криму і покаранням її ініціаторів – Подоляк
Війна, яку Росія у 2014 році розпочала в Україні має закінчитися звільненням Криму і притягненням до відповідальності усіх ініціаторів так званої "спецоперації".
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу РФ від 21 лютого".
Росія розпочала війну проти 🇺🇦 та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022
Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України
Репортаж із судів над путінською бандою. Засновано на реальних подіях
Передісторія:
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відповідальність росіян за воєнні злочини буде невідворотною, і просив країни-учасниці Ukraine Defence Contact Group – формат "Рамштайн" – делегувати експертів з військової юстиції та фахівців з протидії воєнним злочинам, щоб допомогти Україні покарати російських злочинців.
- 12 серпня Сили оборони України оприлюднили спільну заяву, щоб привернути увагу світу до становища українських військовополонених, в першу чергу – захисників Маріуполя, над якими російська влада готує так званий "суд" у порушення усіх законів, правил і звичаїв ведення війни.