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Війна має закінчитися поверненням Криму і покаранням її ініціаторів – Подоляк

Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 15:56
Війна має закінчитися поверненням Криму і покаранням її ініціаторів – Подоляк
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Війна, яку Росія у 2014 році розпочала в Україні має закінчитися звільненням Криму і притягненням до відповідальності усіх ініціаторів так званої "спецоперації".

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу РФ від 21 лютого".

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Передісторія: 

  • Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відповідальність росіян за воєнні злочини буде невідворотною, і просив країни-учасниці Ukraine Defence Contact Group – формат "Рамштайн" – делегувати експертів з військової юстиції та фахівців з протидії воєнним злочинам, щоб допомогти Україні покарати російських злочинців.
  • 12 серпня Сили оборони України оприлюднили спільну заяву, щоб привернути увагу світу до становища українських військовополонених, в першу чергу – захисників Маріуполя, над якими російська влада готує так званий "суд" у порушення усіх законів, правил і звичаїв ведення війни.

Теми: війнаРосіяКримОфіс президента
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