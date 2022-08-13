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Война должна закончиться возвращением Крыма и наказанием ее инициаторов – Подоляк

Ирина БалачукСуббота, 13 августа 2022, 15:56
Война должна закончиться возвращением Крыма и наказанием ее инициаторов – Подоляк
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Война, которую Россия в 2014 году начала в Украине, должна закончиться освобождением Крыма и привлечением к ответственности всех инициаторов так называемой "спецоперации".

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля".

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  • Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ответственность россиян за военные преступления будет неотвратимой, и просил страны-участницы Ukraine Defence Contact Group – формат Рамштайн – делегировать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям, чтобы помочь Украине наказать российских преступников.
  • 12 августа Силы обороны Украины обнародовали совместное заявление, чтобы привлечь внимание мира к положению украинских военнопленных, в первую очередь – защитников Мариуполя, над которыми российские власти готовят так называемый "суд" в нарушение всех законов, правил и обычаев ведения войны.

Темы: войнаРосcияКрымОфис президента
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