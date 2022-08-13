Война должна закончиться возвращением Крыма и наказанием ее инициаторов – Подоляк
Война, которую Россия в 2014 году начала в Украине, должна закончиться освобождением Крыма и привлечением к ответственности всех инициаторов так называемой "спецоперации".
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля".
Росія розпочала війну проти 🇺🇦 та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022
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Предыстория:
- Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ответственность россиян за военные преступления будет неотвратимой, и просил страны-участницы Ukraine Defence Contact Group – формат Рамштайн – делегировать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям, чтобы помочь Украине наказать российских преступников.
- 12 августа Силы обороны Украины обнародовали совместное заявление, чтобы привлечь внимание мира к положению украинских военнопленных, в первую очередь – защитников Мариуполя, над которыми российские власти готовят так называемый "суд" в нарушение всех законов, правил и обычаев ведения войны.