Война должна закончиться возвращением Крыма и наказанием ее инициаторов – Подоляк

Война, которую Россия в 2014 году начала в Украине, должна закончиться освобождением Крыма и привлечением к ответственности всех инициаторов так называемой "спецоперации".

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля".

Росія розпочала війну проти 🇺🇦 та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу. August 13, 2022

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