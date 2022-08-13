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Бійці ДПСУ знищили вантажівки росіян, які рухалися на іншому березі Сіверського Донця

Роман ПетренкоСубота, 13 серпня 2022, 16:18
фото дпсу

Прикордонники разом із протитанкових гранатометів знищили дві вантажівки з окупантами, які рухалися з іншого боку річки Сіверський Донець.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець.

Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів".

Деталі: Також на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку.

Прикордонники відкрили вогонь, вбили декількох росіян, інші втекли.

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Теми: Прикордонна службаЗбройні силивійнаобстріл
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