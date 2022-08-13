Бойцы ГПСУ уничтожили грузовики россиян, которые двигались на другом берегу Северского Донца

Пограничники вместе с противотанковыми гранатометами уничтожили два грузовика с оккупантами, двигавшимися с другой стороны реки Северский Донец.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Пограничники вместе с Силами обороны обнаруживали движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец.

Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов".

Детали: Также на наблюдательном посту бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать реку.

Пограничники открыли огонь, убили нескольких россиян, другие скрылись.