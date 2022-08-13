Бойцы ГПСУ уничтожили грузовики россиян, которые двигались на другом берегу Северского Донца
Суббота, 13 августа 2022, 16:18
Пограничники вместе с противотанковыми гранатометами уничтожили два грузовика с оккупантами, двигавшимися с другой стороны реки Северский Донец.
Источник: ГПСУ
Дословно: "Пограничники вместе с Силами обороны обнаруживали движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец.
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Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов".
Детали: Также на наблюдательном посту бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать реку.
Пограничники открыли огонь, убили нескольких россиян, другие скрылись.
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