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Власна розробка: піхотинці зібрали з трофейної техніки артилерійську установку

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 16:21
зібрана артилерійська установка, скріншот відео

Українські військові зібрали самохідну протитанкову артилерійську установку з трофейної російської техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Українські воїни демонструють власну розробку, зібрану із трофейної російської техніки.

Армійський тягач МТ-ЛБ + протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра" = самохідна протитанкова артилерійська установка".

Деталі: У Генштабі зазначили, що всю проєктну і конструкторську роботу піхотинці зробили самотужки. Система вже протестована і перебуває в зоні бойових дій.

Також оприлюднено відео нової артустановки, зняте в серпні цього року на Миколаївщині.

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Теми: Збройні силиГенштаб
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