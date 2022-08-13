Власна розробка: піхотинці зібрали з трофейної техніки артилерійську установку
Субота, 13 серпня 2022, 16:21
Українські військові зібрали самохідну протитанкову артилерійську установку з трофейної російської техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Українські воїни демонструють власну розробку, зібрану із трофейної російської техніки.
Армійський тягач МТ-ЛБ + протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра" = самохідна протитанкова артилерійська установка".
Деталі: У Генштабі зазначили, що всю проєктну і конструкторську роботу піхотинці зробили самотужки. Система вже протестована і перебуває в зоні бойових дій.
Також оприлюднено відео нової артустановки, зняте в серпні цього року на Миколаївщині.
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